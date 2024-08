Universidad de Chile para este fin de semana tendrá un duelo bisagra en lo que es su lucha por el título, en el que deberá afrontar una nueva edición del Superclásico ante Colo Colo por el Campeonato Nacional.

Previo a este partido, el periodista Cristián Caamaño estalló con todo en Radio Agricultura y todo por una polémica decisión del entrenador de la U, Gustavo Álvarez, quien no citó a ningún centro delantero como suplente para este compromiso.

“Increíble, la U no tiene delanteros y prescinde de Guerra cuando no está el nueve titular como lo es Palacios, no va a tener delantero en la banca, Ignacio Vásquez no es un delantero, es un extremo, pero y ¿si se lesiona Pons?”, comenzó señalando Caamaño.

Para el comunicador, el estratega de la Universidad de Chile le erra a su decisión de no llevar a un jugador para poder tener una variante en el ataque, poniendo en la mesa que el argentino Pons no ha tenido un buen rendimiento dentro de lo físico.

Pons sería titular en la U | Foto: Photosport

“¿Pons cuando ha jugado 90 minutos?, tienes que tener un delantero profesional como sea, tienes que tener un delantero, si Colo Colo tiene a Bolados que tampoco es, pero es Bolados, tú tienes que tener jugadores que hayan jugado esta clase de partidos, independiente del gusto”, apuntó.

Finalmente, Caamaño deja muy en claro que con esta toma de decisiones la Universidad de Chile da muchas ventajas a comparación de sus rival para lo que es este partido.

“Tú no puedes dar ninguna ventaja y la U ha dado muchas ventajas, es increíble, las decisiones que ha tomado la U es increíble”, cerró.