Universidad de Chile ha vivido semanas complejas, aunque no solo por la materia futbolística. ¿Qué pasó? Los hinchas azules han levantado importantes reclamos por el alza en el precio de los boletos para la Liga de Primera.

Una situación que no ha pasado desapercibida para Cristóbal Campos, que en los micrófonos de Radio ADN se manifestó por dicha polémica. Para él, la cúpula estudiantil está jugando con fuego.

En su reflexión, le dejó una importante advertencia a la dirigencia laica. Sabe que la fanaticada del equipo de sus amores es fiel, pero no hay billetera que aguante tanto gasto.

“Cuando se exceden con el precio de las entradas, el hincha siempre se va a manifestar. Hay que valorar el esfuerzo que hace el hincha durante la semana para poder ir al estadio”, señaló.

Luego, el canterano de Universidad de Chile agregó: “Creo que hay que darle un poco más de importancia a los hinchas y no tanto al bolsillo, porque el estadio no se va a llenar si las entradas siguen subiendo de precio”.

Cristóbal Campos cuestionó el precio de las entradas para Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El recado a la plana alta de Universidad de Chile

Finalmente y bajo tal línea, el novel portero adelantó un problema a futuro por el mismo punto en discusión. El conjunto universitario tiene los tickets más caros de todo el país.

”El hincha es fiel, viene igual al estadio, pero esto se está escapando de las manos“, concluyó el formado en Universidad de Chile.

