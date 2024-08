A pesar de no entregar nombres, el portero aseguró que se aburrió de un agente presente en el club. También asumió errores.

Cristóbal Campos lanza bomba sobre su salida de la U: "Tiene que ver con no querer seguir con un representante"

Cristóbal Campos rompió el silencio sobre su salida de Universidad de Chile. Además de asumir errores, el portero de 24 años lanzó una potente revelación: acusó que su partida se debió a no querer continuar con un representante.

Así lo manifestó el actual San Antonio Unido en conversación con Rodrigo Cabello. ¿Qué dijo el arquero? A pesar de que no tiene agente, aseguró que se aburrió del poder que ejercen en el fútbol y, aparentemente, en los azules.

“Hay muchos factores que me han jugado en contra, como lo que ha sido el tema de los representantes. Bueno, mi salida también tiene que ver un poco por no querer continuar con X representante”, comenzó señalando.

“Hoy en día, con el poder que tienen sobre situaciones a nivel club, se te hace difícil combatir eso, de no aclarar tu camino por tus acciones y tu rendimiento, de buscar otras maneras de seguir creciendo”, continuó criticando el portero.

“Hay mucho poder sobre cada situación de cada persona, del camino y los sueños que uno tiene que ir forjando por sí mismo, por su nivel y condiciones, por su desempeño dentro de la cancha. Son factores que quizás no tienen que ver mucho con el camino representativo”, cuestionó.

“Es muy evidente lo que sucede”

En dicha línea, aseguró que el problema con los representantes no solo lo afectó a él: está presente a nivel institucional. No mencionó nombres de agentes, pero apuntó duramente contra la función que ejercen en la actividad.

“Hoy en día es muy evidente lo que sucede en los clubes. Hay jugadores que tampoco consiguen seguir rindiendo. Ya no pasa por un tema de rendimiento, talento o porque un jugador tenga nivel o no”, aportó.

“Siempre me ha gustado ganarme las cosas por mi trabajo, pero cuando se ejerce un poder por sobre una institución o club, es muy difícil combatirlo desde tus armas”, cerró sobre el tema.

La autocrítica de Cristóbal Campos

A su vez, el portero reconoció sus falencias. No todo tuvo que ver con el manejo de los representantes, también asumió errores durante su estadía en Universidad de Chile. Dejó el club en diciembre de 2023.

“Tomé malas decisiones, actos de inmadurez de tener un rol grande en el club que me tocó estar desde muy pequeño. Asumí cosas muy importantes como es llevar y representar a la U, creo que me jugaron mucho en contra”, admitió.

“Soy muy transparente en eso, porque uno tiene que asumir y reconocer cuando comete errores, yo lo he tratado de hacer en este último tiempo, porque no todos lo que hacemos está bien. No todo lo que uno controla lo hace de buena manera”, concluyó.