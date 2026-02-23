Universidad de Chile no pudo ante Deportes Limache y empató 2-2 por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026. El cuadro estudiantil sigue sin saber de victorias en el certamen local.

Dicha paridad mencionada fue, en gran medida, por la notable actuación de Daniel “Popín” Castro. El delantero de 31 años anotó el primer gol del duelo (5′) y fue un constante dolor de cabeza para el conjunto universitario.

Como si fuera el partido de su vida, el crack limachino lo dejó todo en el Estadio Nacional. Y claro, se jugó el todo o nada ante el equipo de sus amores: conocidas son sus fotos de antaño expresando su cariño por la camiseta azul.

Ante tal situación, se le realizó la pregunta del millón tras el encuentro: ¿firmaría por Universidad de Chile a pesar de haber estado cerca de Colo Colo? No lo dudó un segundo y le dejó un feroz guiño a la dirigencia laica.

“No le cierro las puertas a nadie. Esta profesión es muy corta y uno puede jugar donde sea“, señaló sobre su posible arribo al club que le robó el corazón. El sueño está más que latente.

Daniel Castro anotó ante Universidad de Chile, el club de sus amores. (Imagen: Photosport)

¿Jugará en Universidad de Chile? El momento de Popín Castro

Finalmente, el atacante se refirió a su nivel, el que ha llamado la atención en el país e, incluso, fuera de él. Fue contactado por Newell’s Old Boys en el último libro de pases.

“Estoy muy contento porque se me están dando las cosas. Los goles te hacen tirar para arriba y gracias a Dios se me han estado dando (…) Me queda contrato por todo el 2027, así que veremos qué pasa más adelante“, destacó.

