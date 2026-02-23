Universidad de Chile decepcionó una vez más y empató 2-2 ante Deportes Limache por la Liga de Primera 2026. El conjunto estudiantil sigue sin saber de victorias en la competencia local.

Ante ello, Jorge “Coke” Hevia estalló en los micrófonos de BOLAVIP Chile. El periodista cuestionó duramente el juego de la escuadra universitaria, que se estanca en la tabla de posiciones.

Y como es la tónica, hizo hincapié en el desempeño de Francisco Meneghini: el futuro del DT argentino no pinta para nada bien. Con cuatro fechas en el cuerpo, no ha sumado triunfos.

“Hay decisiones que, más que las comparto, las entiendo, pero esta cuestión es con resultados. Uno dice: ‘Oye y Colo Colo, ¿cómo juega?’ y la verdad es que juega mal, pero dentro de todo ya metió un par de resultados”, señaló.

“Entonces va mejorando, porque es más fácil mejorar cuando ganas. Y la U no, con esto se complica (…) La U ha involucionado con Francisco Meneghini. No estoy mintiendo, son números, big data”, agregó.

Coke Hevia criticó a Francisco Meneghini en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Rescata este jugador de Universidad de Chile

Finalmente, Coke Hevia analizó la salida de Lucas Assadi por lesión. Ve un complejo panorama para el cuadro azul ante la posible ausencia del oriundo de Puente Alto.

“Lucas es el único jugador distinto, entonces si no lo tienes, es un equipo mucho más predecible. Es complicado, es el único distinto“, concluyó el destacado locutor de radio.

En resumen: