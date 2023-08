“La U no merecía perder, en el balance, en el desarollo del juego, porque no fue menos que Curicó”, comentó Danilo Díaz en su análisis en Radio ADN tras el empate 2-2 de la Universidad de Chile. El Tenor del Pueblo destacó el arranque del cuadro que dirige Mauricio Pellegrino.

“Los 25 minutos iniciales de Universidad de Chile han sido de lo mejor que se la ha visto a este equipo en mucho tiempo. Llegó, hizo posesiones más largas, se acercó a la portería de (Fabián) Cerda, tuvo un par de situaciones, pero no lo pudo refrendar en el arco del rival y le termina dándole aire a Curicó que después de los 25 min comenzó a salir y a jugarle un partido más de taco a taco en la zona de los volantes”, analizó.

El Tenor del Pueblo destacó que el equipo de Mauricio Pellegrino lo buscó en el segundo tiempo. “La U fue, fue, le hizo mucho daño a Curicó Unido a través de los balones detenidos, en los córners, en los tiros libres. (Darío) Osorio le pegó muy bien a la pelota siempre, esas pelotas que iban como un boomerang como un cuchillo, atrevaban el área, encontraron los cabezazos de Zaldivia, pero nunca pudo Universidad de Chile aprovechar esos buenos córners y tiros libres que venían de la izquierda”.

La barrera que supera la U

Díaz mencionó los intentos del Romántico Viajero por llegar al empate que no se concretaban, con gol anulado a Nery Domínguez por offside de Leandro Fernández. “Todas esas que se te van juntando, que te van diciendo que la cosa menos mal, estaban para que la Universidad de Chile se fuera con la derrota”.

El destacado periodista mencionó el valor del empate: “Darío Osorio le da este punto que lo saca de los veintitantos y los deja en los 30. Eso me parece que psicológicamente es algo distinto para Universidad de Chile”.

Darío´Osorio con un golazo le dio el empate a la Universidad de Chile (Foto: Photosport)

Danilo Díaz aseguró que la U no merecía la derrota. “No era un partido para que la U lo perdiera, no fue menos que Curicó. Tuvo las situaciones no tan claras, no tan lucidas, pero fueron situaciones que le permitían llevarse al menos la igualdad. Lo menos que merecía era el empate ante un rival que después del tanto de la igualdad tuvo dos claras, el zurdazo de (Diego) Coelho y el derechazo de (Jorge) Henríquez. Eso es porque el equipo siente esos problemas, que en algún momento la cosa se puede derrumbar”

“El empate premia el pundonor de Curicó que defendió el gol que hizo sobre el final del primer tiempo, pero también Universidad de Chile fue y fue. Fue un equipo más suelto y que despeinó más que en otras ocasiones”, finalizó el comunicador.