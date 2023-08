Coke Hevia clama por titularidad de joya en la Universidad de Chile: "No puede no jugar"

Jorge “Coke” Hevia no observa un avance futbolístico de Universidad de Chilen su empate 2-2 ante Curicó Unido en el estadio Santa Laura por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2023.

“La derrota o el empate da lo mismo, la U tiene los mismos problemas. No genera juego, no genera ocasiones. Hoy día a los ponchazos, a los centros, mira este gol de Osorio que se cayó”, analizó el periodista en diálogo con Bolavip Chile.

El comunicador advierte que Mauricio Pellegrino no da con la tecla en el Romántico Viajero y pide titularidad para joya del equipo. “Un desastre. Pellegrino cambia y cambia y no le encuentra la vuelta. (Jeison) Fuentealba no puede no jugar, lo de (Emmanuel) Ojeda es un cupo de extranjero mal gastado, terrible partido”.

Coke Hevia quiere que Jeison Fuentealba sea titular en la Universidad de Chile (Foto: Photosport)

Hevia fue contundente al recalcar que no ve una evolución del cuadro azul. “La U es más de los mismo. Esto es que llegue diciembre y otra vez de nuevo, vamos cambiando DT y viendo que pasa. La U no avanza, involuciona en la medida que pasan los partidos. Lo mejor del partido el empate nada más”.

Universidad de Chile no tendrá más acción esta semana. Los dirigidos por Pellegrino saldrán a la cancha el próximo viernes 25 de agosto a las 18:00 para visitar a Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán.