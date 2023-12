Universidad de Chile comienza a despedirse de lo que es la temporada 2023, de la cuál buscará aprender de las lecciones y poder mejorar el rendimiento del equipo pensando en el 2024, en la que el luchar por el título es un objetivo.

Ante esto, el ex futbolista Dante Poli se dio su espacio dentro del programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para lo que será una de las grandes noticias para la U en el próximo año, el cuál puede ser un gran aliciente para un renacer del club: la vuelta al Estadio Nacional.

“Yo te digo una cosa, para mí va ser fundamental, y tal como le pasó a la Universidad Católica un poco, y matizando por un año extraño a Colo Colo, pero sobre todo por la pasada de la U en los últimos años, tiene que volver al Estadio Nacional”, comenzó indicando Poli.

Manteniéndose en esa postura, para el ex zaguero el que el ‘Romántico Viajero’ vuelva al coloso de Ñuñoa puede ser más que importante, ya que es el lugar en donde ha conseguido los más importantes logros de toda su historia.

El último duelo de la U en el Estadio Nacional | Foto: Photosport

“Para la U tener la localía, tener ese lugar que efectivamente es tu casa, más allá de que puedan decir que no es su estadio, pero es donde te sientes cómodo, donde has logrado toda tu historia, donde te sigues desarrollando, donde le das estabilidad a los hinchas para poder ir fin de semana a fin de semana a poder apoyarte, a mí me parece a esta altura relevante e importante”, agregó en Radio Futuro.

Finalmente, Poli hace un llamado a los directivos de Universidad de Chile en poder manejar de buena forma la situación de poder ser local en el Estadio Nacional, teniendo en cuenta lo que son algunos de los conciertos que ya están pactados para el 2024.

“Si se organizan bien, que pareciera que es la gestión que ha hecho Azul Azul sobre los eventos que se van hacer, para que la U siempre pueda hacer de local en el Estadio Nacional, va ser un punto a favor y un plus de todas maneras para mí”, cerró.

¿Cuál fue el último partido de la Universidad de Chile en el Estadio Nacional?

El último encuentro que la Universidad de Chile jugó de local en el Estadio Nacional fue para el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores, en la que los ‘Azules’ igualaron a un tanto ante San Lorenzo de Almagro de Argentina el 10 de marzo del 2021.