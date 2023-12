Universidad de Chile debía afrontar una temporada 2023 de una manera bastante alarmante sobre lo que fueron sus campañas anteriores, en la que los ‘Azules’ estuvieron permanentemente sufriendo con poder mantener la categoría en primera división, algo que buscaban dejar en el pasado en este nuevo torneo de la mano de Mauricio Pellegrino.

Respecto a aquello, el hoy ex futbolista Dante Poli tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y analizó lo que ha sido la temporada del ‘Romántico Viajero’ en este 2023, en la que siente que a nivel institucional, el equipo tomó buenas decisiones para tener un positivo año.

“Puede ser una tontera, yo he discutido con varios este año porque siento que la U no tomó malas decisiones, en líneas generales. Me pareció que los refuerzos que llegaron son interesantes, jugaron, algunos menos con rendimientos no tanto altos, porque esto es fútbol y uno no puede tener una certeza absoluta”, comenzó indicando Poli.

La composición de plantel para el hoy panelista fue muy importante para que el club tuviera un refresco de jugadores tras lo que fueron los años anteriores, en la que resaltó la contratación de un gran DT como Mauricio Pellegrino y la llegada de varios refuerzos más la posible consolidación que asomaba en algunos juveniles,

“El técnico me parecía excelente, como el mejor refuerzo de la U. Ojeda, Zaldivia, Fernández, uno decía ‘explota Assadi y Osorio’, viene Fuentealba, los Morales, vienen chicos que tienen condiciones, trajo a Guerra de vuelta como un hombre importante de la casa e identidad”, explicó en Radio Futuro.

El ex futbolista no ha visto con malos ojos el año de la U | Foto: Photosport

Finalmente, Poli puso la raya para la suma y a grandes rasgos sin terminar aún la temporada, consideró que el año de los ‘Azules’ fue positivo y espera que dentro de este trabajo que realizó Pellegrino en la U, se pueda montar un proyecto seductor pensando en que el club vuelva a luchar por cosas importantes.

“Yo siento que hubo más calma en líneas generales de la locura de la U, de las malas decisiones y malas opiniones que muchas veces se dan. Creo que no hay que hacer un borrón y cuenta nueva, hay que sacar conclusiones de que se hicieron cosas bien y que es lo que sigue haciendo mal que la U no pueda mejorar y que la U pueda pelear por cosas más importantes. Hay cosas para rescatar al revés de los últimos cuatros años, que a mí me parecían que estaban mucho más malos”, cerró.

¿Cuándo será el duelo entre Ñublense y Universidad de Chile por el Campeonato Nacional?

El duelo entre ambos equipos se disputará este sábado 9 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura y lo podrás seguir EN VIVO por Bolavip Chile.