Dante Poli y su dura crítica a la Universidad de Chile de Gustavo Álvarez: "Me parece nefasto"

Universidad de Chile en esta tarde tiene un duelo más que importante dentro del Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ podrían recuperar la cima del torneo en caso de conseguir una victoria en el partido ante Deportes Copiapó en el Estadio Nacional.

Sobre lo que ha sido el desempeño de la U en esta segunda rueda, el ex futbolista, Dante Poli se dio el espacio dentro del programa ‘F90’ de ESPN para expresar su descontento con el nivel que ha mostrado el equipo dirigido por Gustavo Álvarez, por sobre todo en el último duelo ante Audax italiano.

“A mí lo que me preocupa de la U es su baja futbolística de juego en conjunto, que no era lo que ocurría hasta hace tres o cuatro semanas y esa señal en los últimos 10 minutos metiendo pelotazos me parece nefasto”, partió señalando Poli.

Sosteniendo su analogía, el hoy panelista es muy claro en indicar que con el pasar de los partidos, la Universidad de Chile comenzó a perder toda su solidez y buen fútbol que mostró en el inicio de la temporada y hoy, comienza a preocupar con su nivel pensando en la lucha por el título.

“Es dentro de un orden, dentro de una idea, dentro de un funcionamiento, dentro de una coherencia, ahí se me desplomó y se me desintegró”, apuntó.

Finalmente, Poli espera que la Universidad de Chile pueda volver a retomar el rumbo en lo que es su nivel futbolístico, con el que sacó muchas ventajas en el inicio de la primera rueda.

“Yo creo que han habido esas situaciones que han influido en el juego, en cómo producía y cómo juegas”, concluyó.