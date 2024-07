Universidad de Chile está muy próximo a hacer realidad un tremendo golpe de mercado y esto es debido al inminente retorno del volante nacional, Charles Aránguiz, quien en los próximos días debería ser oficializado como nuevo refuerzo de los ‘Azules’.

Ante la inminente llegada del ‘Príncipe’, el ex futbolista, Dante Poli se dio el espacio dentro del programa ‘Equipo F’ de ESPN para hace una analogía importante al aporte de Aránguiz a la U, en la que siente que el ‘Bicampeón de América’ no podría compartir cancha con Marcelo Díaz.

“¿Tú crees que Díaz pueda convivir con Charles Aránguiz?, en un rombo, yo creo que no, hoy no, en momento fue indudable, pero hoy no me van a retroceder”, parte indicando Poli.

Manteniéndose en su reflexión, el ex zaguero detalla en que si Aránguiz y Díaz comparten juntos dentro del terreno de juego, la Universidad de Chile va a terminar sufriendo mucho más de lo que es hoy en día.

Aránguiz tendría todo listo para su vuelta a la U | Foto: Photosport

“Si él va ser el volante central (Díaz) y con Charles Aránguiz y Poblete, yo creo que la U va terminar sufriendo más de lo que está sufriendo ahora”, replica.

Finalmente, Poli encendió todo con sus dichos y señaló que él le entregaría la titularidad en bandeja a Charles Aránguiz en la U y quien debe concederle su puesto dentro del campo de juego debe ser Marcelo Díaz.

“Yo a Charles Aránguiz lo pongo como volante central y saco a Marcelo Díaz, para mí Charles Aránguiz hoy puede ser mejor, yo analizo de mi capricho”, concluyó.