Universidad de Chile sufrió un duro mazazo dentro del Campeonato Nacional, en la que los ‘Azules’ sumaron una cuarta derrota seguida tras caer por un contundente 5-2 ante O’Higgins de Rancagua.

Ante lo que fue la actuación del ‘Romántico Viajero’, el ex futbolista Dante Poli hizo su análisis en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y desmenuzó lo que es esta caída libre que sufre el equipo de Mauricio Pellegrino.

“Para mí la U tiene un plantel suficiente para que hace cuatro fechas se ponga a pelear el título, esto no se diluye de un día para otro, han pasado un montón de cosas que tendrán que explicarse entre ellos”, partió señalando Poli.

“A mi me parece que es un equipo suficientemente armado para competir, después el tema del carácter, espíritu y la mística, yo no puedo entender que un equipo que tiene a Luis Casanova, Nery Domínguez, Emmanuel Ojeda, Leandro Fernández y otros más ¿le falta temperamento, personalidad o liderazgo? No me vengan con cuentos”.

La U sumó una nueva derrota en el torneo nacional | Foto: Photosport

Para el ex defensor la Universidad de Chile vive un antes y un después luego de situarlo como uno de los candidatos para ser campeón, algo que terminó siendo negativo para el equipo.

“En el momento que la U tuvo 29 puntos y empezamos una discusión permanente sobre si la U estaba para salir campeón, el club, el cuerpo técnico y los jugadores se distanciaron y comenzaron a decir ‘estamos en un periodo de transición’ y pareciera que se asustaron”, exclamó.

Sobre aquello, el hoy panelista mostró todo su descontento ante como se llevó esta situación de protagonismo dentro de los ‘Azules’, en la que no impusieron su historia para poder posicionarse como un candidato al título.

“En el momento que estuvieron arriba en vez de aparecer este contexto de equipo grande y decir que vamos por algo más y vamos por algo importante y pareciera que fue lo contrario, se abrumaron con la responsabilidad de tener que pelear el título”, declaró en Radio Futuro.

Finalmente, Poli remarcó que este problema sin duda pasa por un lado de falta de carácter y liderazgo dentro del plantel de la U, en la que pareciera que deja pasar otro año sin poder luchar por cosas importantes.

“Acá hay un tema de carácter, liderazgo y fortaleza que tiene que ver con lo futbolístico que me llamó la atención e hizo colapsar a la U otro año más. Eso me llama mucho la atención”, cerró.