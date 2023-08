Waldo Ponce y su gran pena tras la derrota de la Universidad de Chile: "Me sentía mal, me daban ganas de jugar, veía un equipo sin sentimiento dentro de la cancha"

Universidad de Chile vive momentos de terror dentro del Campeonato Nacional, en la que los ‘Azules’ sumaron su cuarta caída al hilo tras caer por 5-2 ante O’Higgins de Rancagua, en una noche para el olvido para la escuadra universitaria.

Tras lo que fue este importante remezón para el conjunto ‘Laico’, un ex jugador de los ‘Azules’ como lo es Waldo Ponce tomó el micrófono de Radio Futuro para desmenuzar la caída de la U, en la que reveló su gran frustración por lo que mostró el equipo de Mauricio Pellegrino.

“Antes del párate estaba peleando arriba y tenía otras expectativas. Ayer me sentía mal, me daban ganas de jugar, de que un equipo sin sentimiento dentro de la cancha, que no asumen responsabilidades”, comenzó señalando Ponce.

Sosteniendo su punto, el ex defensor explicó que dentro del plantel no hay jugadores que se muestren con rebeldía para poder imponerse en momentos complejos y sacar adelante al equipo.

Los Azules viven de un mal momento dentro del torneo nacional | Foto: Photosport

“Cada uno de los jugadores hace su pega y su pega, ninguno toma una responsabilidad de tomar la pelota y decir ‘mira hace esto’, verte enojado, pegar una patada, ni si quiera vi eso”, declaró.

Finalmente, Ponce encontró insólito que un equipo tan irregular como lo viene siendo O’Higgins de Rancagua le haya marcado cinco goles a la U, que venía siendo una de las defensas más solidas del torneo.

“Que te hagan cinco goles a una defensa que venia siendo de las menos batidas dentro del Campeonato, que en un partido te haga cinco goles…”, finalizó.