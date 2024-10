El histórico ex volante nacional, David Pizarro sin duda que fue uno de los jugadores que pudo entablar una tremenda carrera futbolística, en la que brilló por mucho tiempo en el fútbol europeo, vistiendo la camiseta de importantes clubes como el Inter de Milán, Roma y el Manchester City.

En las últimas horas, el ex futbolista dialogó con el canal de Youtube ‘Daxi Sports’ y se refirió a lo que fue el cierre de su tremenda carrera, el cuál tuvo como última estación futbolística defendiendo la camiseta de la Universidad de Chile, en la que explicó como fue su arribo al club.

“Son de esas casualidades, porque yo no volví a la U, son de esas casualidades que te da la vida y que generalmente eso le pasa a la gente que hace el bien, que no le hace daño a nadie, sino que todo lo contrario”.

“Yo ya me estaba volviendo a Italia, porque tenía dos ofertas importantes para volver y yo ya me había traído todo, para mí era una derrota personal no haber jugador de la manera que merecía el final de mi carrera”, comenzó declarando Pizarro.

Siguiendo en aquello, el ‘Fantasista’ remarca que su llegada a la Universidad de Chile se dio de una manera bastante sorpresiva, ya que en una primera instancia, su futuro estaba en Italia nuevamente para poder cerrar su carrera.

“Se dio de manera muy casual, siempre lo he dicho, porque lo único que yo pedí en ese entonces era que me prestaran el complejo para poder entrenarme, porque yo en enero volvía a Italia”.

“No sé como estaba, no sé las ganas que tenía yo, mi cara, porque tú sabes que los técnicos ven cosas que como jugador de fútbol no vemos, empecé a desenvolverme muy bien, ya más relajado, sin ningún peso y se empezó a dar de que empecé a faltar, porque de Viña a Santiago todos los días era desgastador también, entonces no iba a los partidos amistosos, porque lógicamente no quería molestar”, explicó.

Pizarro en su paso por la U | Foto: Photosport

Aquella instancia para el hoy ex futbolista fue clave, ya que comenzó a notar el importante interés que tenía la Universidad de Chile para poder contar con él, algo que finalmente se terminó dando de una manera muy fácil.

“Guillermo (Hoyos) me llamaba ‘¿que pasó, te pusimos una mala cara?’ y se empezó a dar así, ya cuando es así, comienzas a sospechar de que algo puede pasar, se dio con Guillermo, Ronald Fuentes y Carlos Heller, que ahí era presidente de la U”, remarcó.

Finalmente, Pizarro volvió a mostrar su enorme agradecimiento para la Universidad de Chile, ya que fue el club que le abrió las puertas en un dificil momento de su vida y que gracias a ellos, pudo tener el anhelado cierre que quería para su carrera.

“Por eso, a nivel personal y humano, siempre voy a estar agradecido de la U, me abrió las puertas en un momento muy difícil, en la cual me estaba yendo y llegó esta oportunidad y gracias a dios pude cerrar mi carrera como yo quería”, finalizó.