Universidad de Chile ha decepcionado en distintos mercados de fichajes, pero hay un caso que nunca será olvidado. El hijo de un emblema de la institución será recordado como uno de los peores refuerzos de la historia.

Durante la temporada 2021, arribó como flamante incorporación, pero nunca pudo responder a la presión. Su rendimiento estuvo más que lejos de lo esperado: su nombre es Thomas Rodríguez.

A sus 29 años, el delantero volverá al club que lo forjó profesionalmente. Según informó el periodista Germán García Grova, está todo listo para que sea oficializado en Banfield.

“Thomas Rodríguez jugará en Banfield. Llega libre desde Juventus Las Piedras. Firma hasta fin de año“, lanzó el destacado comunicador a través de su cuenta personal de X.

De esta manera, el chileno-argentino pavimenta su regreso a la categoría de honor en Argentina. En la última temporada, se desempeñó en la Primera División de Uruguay.

Thomas Rodríguez decepcionó en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Decepcionó en Universidad de Chile: el presente de Thomas Rodríguez

En su última campaña en tierras charrúas, el futbolista en cuestión disputó una totalidad de 25 compromisos. No logró anotar goles, pero si registró una asistencia.

Además de jugar en Universidad de Chile, Banfield y Juventud Las Piedras, pasó por Unión La Calera, Genoa de Italia, Unión Española, Audax Italiano y Burgos CF de España.

