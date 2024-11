Universidad de Chile atraviesa lo que es la última parte de la temporada 2024, en el que los ‘Azules’ se mantienen enfocados en lo que es la recta final del Campeonato Nacional y además, esperan a su rival para lo que será la final de la Copa Chile, el cuál saldrá entre Ñublense y Magallanes.

En las últimas horas, el volante del ‘Romántico Viajero’, Marcelo Díaz atendió a la prensa en conferencia de prensa y fue consultado sobre un importante tema dentro del club, el que trata sobre lo que es la situación de los contratos por parte de los jugadores en este 2024.

“Hay situaciones que no dependen de uno, que es lo contractual, se te termina un contrato. Llegará el último partido y la dirigencia tomará las decisiones que tendrá que tomar, con cada jugadores que termina contrato, incluso con los que tienen contrato, las evaluaciones hablarán por sí solas. En mi caso, solo me dedico a disfrutar, aprovechar la oportunidad que la vida me dio de estar acá y entregarme al máxima y así he visto a mis compañeros durante todo el año”, partió indicando Díaz.

Siguiendo en aquello, el ‘Carepato’ remarca en que agradecen lo que ha sido el trabajo de la institución sobre este tema, en la que es consciente de que cada uno de los jugadores verá sus respectivas situaciones a final de esta presente temporada.

Algunas figuras podrían partir de la U | Foto: Photosport

“Enfrentamos la fecha 30 sin hablarlo en el camarín, sin preocuparnos de cosas externas o contractuales, nos enfocamos en el día a día y eso fue lo maravilloso que tiene este equipo durante todo este año, que solamente se dedicó a entrenar y luchar un puesto día a día dentro de la cancha y no desenfocarnos de eso. Lo que suceda, ya se verá al final del torneo”, remarcó.

Finalizando, el capitán azul ha remarcado en lo que ha sido el tremendo rendimiento del equipo de Gustavo Álvarez, el cuál ha dejado en un buen status a la institución en este 2024 y en donde entrega una posible mala noticia para el club: la salida de grandes figuras debido al gran momento,

“Volvimos a tener jugadores en la Selección, si dios quiere, van a haber jugadores vendidos, entonces el club volvió a estar donde nunca debió irse, yo por lo menos contribuí a que mis compañeros, el club y la hinchada fuéramos nuevamente una familia”, concluyó.