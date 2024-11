Universidad de Chile está teniendo una temporada 2024 con un tremendo rendimiento, en el que los ‘Azules’ se mantienen hasta la última fecha peleando por el Campeonato Nacional y además esperan a su rival para la final de la Copa Chile.

Sobre esta temporada azul, el volante y capitán, Marcelo Díaz conversó en esta jornada con los medios de comunicación y comentó lo que ha sido su temporada de retorno en la Universidad de Chile, el cuál catalogó de muy buena forma por su nivel y el del equipo.

“Mi evaluación es positiva, volví después de mucho tiempo, donde no se venía disputando campeonatos, veníamos de forma negativa, llegué y coincidentemente cambió todo, eso me deja muy tranquila, volvimos a posicionar a la U donde corresponde”.

“En la parte deportiva, jugué 29 partidos de 30 del campeonato, me quedo sumamente tranquilo porque lo que tenía que hacer lo hice, me quedo con esa tranquilidad que me entregue al máximo este año y fui muy feliz”, comenzó declarando Díaz.

Por un tema importante que se le consultó al ‘Carepato’ es por su continuidad en el club pensando en la próxima temporada, en la que afirmó que ya ha tenido acercamientos con la dirigencia para ver su permanencia, debido a que termina contrato a finales del 2024.

Díaz se esperanza con su renovación | Foto: Photosport

“Si hemos hablado, hemos hablado de una renovación, no nos hemos sentado a conversar, dijimos que cuando termine el torneo, íbamos a hablar, solamente tengo que dedicarme a jugar y disfrutar, entregarme al máximo hasta el último día”, replicó.

Finalmente, Díaz no se apresura en lo que es esta decisión, en la que remarca en que aún tiene baterías para mantenerse ligado al fútbol y defender la camiseta de la Universidad de Chile, en la que remarca que es clave el tener un buen cuidado físico para mantenerse apto en la alta competencia.

“Por lo pronto me veo jugando, uno, dos o tres años, no lo sé, ese es un error que cometemos los futbolistas cuando ya tenemos una cierta edad y nos ponemos un piso, un límite y ya hemos demostrado que no tenemos un límite, que podemos jugar hasta que queramos, si nos preparamos bien y nos alimentamos bien, seguimos manteniendo compromiso de querer jugar y eso está. Esperemos el otro año pueda estar en la U, esperemos llegar a buen puerto a final de temporada”, cerró.