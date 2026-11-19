La casa de estudios tendría una carta bajo la manga para dar inicio a la anhelada construcción del estadio propio.

El sueño de Universidad de Chile de contar con un estadio propio vuelve a tomar fuerza. La llegada de Eduardo Álamos a la presidencia de Azul Azul abrió una nueva etapa en la relación entre la concesionaria y la Casa de Estudios, por lo que la ilusión de los hinchas azules de tener el anhelado recinto propio comienza nuevamente a instalarse como uno de los grandes objetivos del elenco estudiantil que en 2027 celebrará sus 100 años.

En ese escenario, según dio a conocer RedGol, desde la propia Universidad de Chile habría surgido una bombástica e inesperada alternativa que podría cambiar el futuro del proyecto.

El citado medio informó que “la universidad, liderada por la prorrectora Dorotea López Giral, plantea la posibilidad de que la construcción de un estadio sea en un terreno de la Casa de Estudios”.

La U vuelve a soñar con el estadi propio (Photosport).

La propuesta aparece pocos días después de que Álamos asumiera como presidente de Azul Azul, pese a que en el ítem estadio, el ingeniero comercial aseguró que “no puedo prometer nada”.

Eso sí, en su presentación, el dirigente aseguró que una de sus primeras medidas será reunirse con la dirección de la universidad para limar asperezas y resolver los conflictos relacionados con el uso del nombre y los símbolos institucionales, luego de las advertencias sobre un eventual término de contrato.

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De esta manera, un eventual acercamiento entre ambas instituciones podría abrir una nueva posibilidad para concretar el anhelado estadio azul en el mediano o largo plazo, y de plazo afianzar el vínculo entre la casa de estudios y la concesionaria.