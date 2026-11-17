Un otrora referente de la U le lanzó un fuerte aviso a Eduardo Álamos: "Todos los que han empezado con el estadio, están fuera".

Vientos frescos corren en Universidad de Chile luego que este lunes el directorio de Azul Azul eligiera como presidente a Eduardo Álamos, quien revolucionó el mundo bullanguero con una serie de anuncios, entre ellos el rol que tendrá Marcelo Díaz una vez que se retire, los planes para reforzar el plantel de cara al 2027 y como no, la ilusión del estadio propio.

En esa línea, uno que alzó la voz para analizar las primeras palabras de Álamos, fue el ex referente de la U en los años ‘80, Héctor ‘Chico’ Hoffens, quien en conversación con Bolavip Chile le pidió mesura al nuevo mandamás de la concesionaria y, especialmente, evitar las promesas que no se puedan cumplir.

La U todavía sueña con el estadio propio (Andres Pina/Photosport).

El otrora goleador hizo hincapié en el anhelo del estadio propio, una promesa que ha aparecido en distintas administraciones de Azul Azul, pero que hasta ahora no se ha podido concretar. “No lo conozco y no conozco nada de él, pero lo más importante es no prometer, no jurar. Porque todos empiezan con el estadio y todos los que han empezado con el estadio han estado fuera de la U”, señaló.

“Trabajo, trabajo y trabajo, nada más”

En esa línea, Hoffens apuntó a la necesidad de que la institución tenga una administración transparente y enfocada en el trabajo. “Yo creo que lo más importante es una institución limpia, que tenga ganas y deseos de hacer cosas buenas. Este muchacho es una persona joven, ojalá que le vaya bien por el bien de la institución, por el bien para celebrar los 100 años de la U”, expresó. Y luego resumió su consejo en una frase: “Trabajo, trabajo y trabajo, nada más. Eso es lo más importante”.

Por último, el histórico goleador azul recordó a Federico Valdés, expresidente de Azul Azul y artífice de la conquista de la Copa Sudamericana 2011. “Él fue lo mejor que hubo, pero no creo que vuelva. Hay que tratar de imitarlo, de hacer las cosas buenas que hizo Federico. Él estuvo en la mesura, en la tranquilidad y siempre fue con la verdad al frente. Eso es lo más importante, la verdad al frente”, cerró.