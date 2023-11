Universidad de Chile aseguró, según Cristián Caamaño, a Franco Calderón para la temporada 2024 en la Primera División del fútbol chileno. El cuadro laico tiene todo acordado tras lo revelado el jueves pasado el periodista en la Radio Agricultura. En principio, el defensa vendrá por 3 ó 4 temporadas.

Sin embargo, en el “Tatengue” y en toda Santa Fe están enfurecidos con Calderón. En mayo pasado, el nuevo jugador de la U para 2024 realizó una entrevista y aseguró totalmente que de salir de Unión dejaría algo económico para el club.

Pero, la U tiene acordado todo con Calderón y el futbolista no dejará nada para el equipo transandino. “La realidad es que no me quiero ir libre, soy patrimonio del club, irse libre es cagar al club, y es algo que yo no quiero hacer por un montón de cuestiones. Yo debuté acá, Unión es mi casa”, dijo en mayo pasado a la Radio SolPlay.

La directiva de Unión le declaró la guerra a Calderón. “Había un compromiso de no irse libre, pero se fue dando una situación en la que no pudo concretarse una extensión (…) Siempre puso trabas”, explicó hace días el presidente Luis Spahn a Olé.

Franco Calderón llegará con cuestionamientos a la U en 2024 (Getty Images)

Promesa incumplida

Los hinchas de Unión cuando se enteraron que Franco Calderón jugaría en la Universidad de Chile estallaron en cólera, ira y la decepción fue inmediata. El nuevo zaguero azul prometió algo que no cumplió.

“Obviamente que no quiero cagar al club, yo soy jugador del club, no lo quiero cagar. Se tienen que poner de acuerdo entre ellos dos para arreglar y que todo quede claro”, adelantaba Calderón en mayo.

Incluso, el nuevo jugador de la U se aventuró a dar plazos: “Y seguramente voy a firmar un año más en Unión”, indicó.

La última frase que lanzó Calderón sobre su futuro fue en junio. “Voy a transpirar la camiseta hasta que alguien decida o me toque irme”, indicaba.