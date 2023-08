Diego Rivarola descuera sin asco al plantel de la Universidad de Chile por su falta de carácter y rebeldía: "No aparecen"

Universidad de Chile sigue sin levantar cabeza en el Campeonato Nacional y en una nueva fecha del torneo, los ‘Azules’ sumaron su sexto partido sin saber de victorias, esta vez tras caer por 2-1 ante Unión La Calera.

Haciendo un análisis a esta nueva caída, un histórico ex jugador de la U como lo ex Diego Rivarola tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN para dejar su impresión a lo que es el paupérrimo panorama del equipo de Mauricio Pellegrino.

“Uno tiene esa esperanza siempre, pero uno se desesperanza cuando ve le rendimiento fecha tras fecha con la Universidad de Chile. Uno puede tener la mejor expectativa para este clásico, partido importante y que las motivaciones son distintas, pero cuando uno va al análisis futbolístico, la verdad que uno no puede ser muy optimista con la U para el clásico”, comenzó indicando Rivarola.

Sosteniendo su punto de vista, el otrora goleador del ‘Romántico Viajero’ remarca en que la falta de actitud dentro del equipo es un punto fundamental sobre este mal momento, en la que indica que existe una falta de ambición importante.

La U sumó un nuevo partido sin saber de triunfos | Foto: Photosport

“Se vio un equipo sin ideas, sin ambición, sin futbol, un equipo sin una claridad futbolístico, pero a mí lo que más me preocupa de la U y que uno portó esa camiseta, no sé si decir la actitud o esa ambición de ganar los partidos”, complementa.

Finalmente, Rivarola hace un importante llamado a que el plantel tenga un importante remezón, en la que llama a tener más rebeldía ante este tipo de situaciones tan complejas, las cuales deben revertir con urgencia por la grandeza del club.

“El tema de carácter, el tema de rebeldía, no aparecen. Lo muestra cuando ya tiene un resultado negativo, cuando tiene un jugador más, la U no debiese esperar, por iniciativa propia, por lo que es la U, desde el minuto uno tiene que ir a buscarlo, esto no lo tiene esta U”, cerró.