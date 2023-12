Yeferson Soteldo es un nombre que está marcado en la historia reciente del fútbol chileno, toda vez que le venezolano tuvo un notable paso por Huachipato y después uno de ‘más a menos’ en Universidad de Chile.

La relación con los azules, además, quedó dañada después de que el llanero se burlara por Redes Sociales de los hinchas de la U cuando sufrían con el descenso. El jugador respondió a las provocaciones de los hinchas y se ganó el repudio total de la hinchada azul.

Diego Rivarola, histórico ex goleador de Universidad de Chile, destapó una curiosa situación que involucra al seleccionado venezolano, en donde aseguró que estaba listo en los azules hasta que ‘algo pasó’.

Soteldo jugando por la U. | Foto: Photosport

“A Soteldo, el primero que trae un video de él a Chile fue el Pato Mardones a Universidad de Chile y lo mostró – me consta porque me lo mostró a mí- y me pregunta ¿qué te parece este jugador?”, reveló en Equipo F de ESPN Chile.

Rivarola cuenta que, en un abrir y cerrar de ojos, Soteldo apareció en el sur del país: “Yo lo vi extraordinario, habrá tenido 16 o 17 años. Me dijo ‘sabes, me lo están ofreciendo para traerlo acá’. El representante era medio complicado y no sé qué pasó y apareció en Huachipato”, añadió.

“Nosotros lo vimos en la U, el Pato lo debe haber presentado a la gente que corresponde y no sé qué pasó como tantas cosas que pasan en la U”, confidenció en el cierre uno de los jugadores más queridos por los hinchas azules.

Los números de Yeferson Soteldo en Universidad de Chile

Con la camiseta de Universidad de Chile, Yeferson Soteldo disputó 37 partidos oficiales, anotando siete goles y aportando con ocho asistencias.

La actualidad de Yeferson Soteldo

El volante creativo de Venezuela actualmente se encuentra en el Santos, gigante de Brasil que, por primera vez en su historia, descendió a la segunda categoría del fútbol brasileño y disputará la Serie B el 2024.