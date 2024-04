Universidad de Chile sigue alargando su racha de imbatibilidad en el Campeonato Nacional 2024 y el domingo pasado logró un nuevo hito tras derrotar a Huachipato en condición de visitante y con un contundente 4-0.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez acumula 10 partidos sin conocer de derrotas y es el único y exclusivo líder de la competición, quien también se perfila como el primer candidato a coronarse como campeón esta temporada.

La delantera de la U le está dando frutos al equipo. | Foto: Photosport

Uno que no quiere ser tan precipitado es Diego Rivarola, histórico delantero de los azules: “Yo no hablaría de título todavía, va por muy buen camino. El año pasado yo sentía que tenía mejor solidez defensiva, pero sentí que ofensivamente no le iba a alcanzar, que necesitaba un cambio para el segundo semestre y no le alcanzó”, dijo en ESPN Chile.

Rivarola detecta las necesidades azules para que el segundo semestre sea redondo para la U, diciendo que “Hoy siento que sí lo tiene, tiene eso de mitad de cancha hacia adelante. Yo traería un 10 y un delantero más. Los 3 que tiene la U son muy buenos, pero si falta alguno de esos se resiente un poco el equipo”, sumó.

“La delantera de la U es lo que le está dando cierta solidez y beneficio al equipo. Va por buen camino, tiene cierta solidez, convicción y cuando estos equipos vienen ganando con confianza son otros”, complementó en el cierre.

El próximo partido de Universidad de Chile

Universidad de Chile recibirá la visita de Deportes Iquique este domingo 5 de mayo a las 5:30 de la tarde en un recinto que aún no ha sido oficializado por la ANFP, toda vez que la U se debate entre el Estadio Nacional y el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.