Universidad de Chile tuvo un durísimo debut en la temporada 2026 con una dolorosa caída ante Universitario de Perú por la ‘Noche Crema’, donde los azules se inclinaron ante los peruanos por un expresivo 0-3.

El cuadro dirigido por Francisco ‘Paqui’ Meneghini no se vio bien en ninguna de sus líneas y, como si eso fuera poco, los bombásticos refuerzos de la U mostraron poco y nada en el primer partido de la temporada.

Lucero puede debutar de manera oficial con la U este viernes. | Foto: Photosport

Uno que analizó de manera negativa el primer amistoso de la U ad portas del debut en la Liga de Primera 2026 fue Diego Rivarola, quien en ESPN Chile dijo que “Siento que le costó, le costó mucho. Quiero creer que es parte de la pretemporada y el primer partido, que son difíciles y complicados”.

En esa línea, el histórico ex delantero de Universidad de Chile atribuye el mal partido a la ‘dureza’ de la exigente pretemporada que hizo el cuadro azul: “Yo creo que la U dentro de la cancha dejó varias incertidumbres, propias de la pretemporada”, agregó.

Lo cierto es que la U no se vio bien ante Universitario, pero ahora tiene una inmejorable chance de lavar heridas este viernes 30 de enero cuando tenga que recibir en el Estadio Nacional la visita de Audax Italiano por la Fecha 1 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis

Universidad de Chile perdió 0-3 ante Universitario de Perú en la denominada ‘Noche Crema’.

El equipo dirigido por Francisco Meneghini debutará en liga el viernes 30 de enero.