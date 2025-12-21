Universidad de Chile ya empieza a planificar lo que será su temporada 2026, en el que los ‘Azules’ desean ir por todo tanto a nivel nacional como internacional, en donde sin duda uno de sus grandes objetivos en el año será el poder conseguir el anhelado torneo nacional.

Sobre esto, un histórico del club como lo es Diego Rivarola tomó la palabra en ‘La Magia Fest’ para avizorar lo que será la temporada 2026 para la Universidad de Chile, en la que espera que el equipo pueda tener un gran año y siga con el crecimiento que ha mostrado en los últimos años.

“Cuando empiezan los años, esperamos buenas expectativas, con mejoras, uno siempre quiere que le vaya mejor a la U, el año de la U fue un año un poco atípico, es inevitable en ese año no evaluar los últimos tres-cuarto años, que la U lo venía pasando mal en todos los aspectos”, parte señalando Rivarola.

Agregando a esto, el goleador con el ‘Romántico Viajero’ valoró lo que fue esta temporada 2025 para la Universidad de Chile, pero siente que a este proceso le faltó un título como un torneo nacional o lo que hubiera sido la Copa Sudamericana.

Rivarola le pone una meta a la U | Foto: Photosport

“Eso se ha ido mejorando, este año se mejoró desde lo futbolístico, desde la propuesta y volver a competir, volver a su identidad de fútbol, pero le faltó ganar lo que es un título importante”, remarca.

Finalmente, Rivarola deja un importante trabajo dentro de la Universidad de Chile para el 2026, en la que espera que los crecimientos sigan dentro del equipo y que para el próximo año sí o sí el conjunto ‘Laico’ vuelva a gritar campeón dentro de la Liga de Primera o una competencia internacional.

“Se ganaron cosas, se volvieron a ganar clásicos, que no es menor, la U ha ido evolucionando los últimos años, pero me parece que el próximo año ya tiene la obligación de ganar un título, pero me parece que la forma de competir es como lo hizo este año, la U compitió, volvió a nivel internacional, demostró que estaba para competir, la U tiene que seguir esa línea y ganar un título, que es lo que la gente espera”, cerró.

