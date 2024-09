Diego Rivarola recuerda por que no le falló a Universidad de Chile: "Me hubiera ido bien en Colo Colo"

Diego Rivarola recordó una decisión que, sin saber, lo convertiría en ídolo de Universidad de Chile. Luego de su segundo paso por el cuadro azul (hasta 2005), tuvo la posibilidad de cruzar la vereda y jugar en Colo Colo, pero se negó.

A pesar del llamado de Claudio Borghi en 2006, rechazó la propuesta y retornó a Argentina. ¿Por qué no quiso representar al cuadro albo? Se arriesgó por el amor que le tenía al club que le abrió las puertas en el país.

Así lo manifestó en entrevista con Francisco Sagredo en el programa Con Contenido. A pesar de que la oferta era tentadora, su corazón ya se había teñido azul. Proyectaba una vida en el equipo en el que es referente.

“Fue una jugada arriesgada, por dos cosas: económicamente me convenía irme a Colo Colo y no sabía si después iba a hacer mejores contratos que el que me ofrecían. Si no me equivoco, creo no los hice”, comenzó señalando.

“No supe si iba a volver a la U y me quedaban tantos años de trayectoria. Si no volvía, lo más seguro es que no habría terminado de tener esta identificación que tengo hoy en día”, agregó.

“Fue arriesgado, pero siempre digo que sin querer, esto de irme a Buenos Aires, a Chile sin saber a dónde iba… uno va a tomando determinaciones que la vida te va poniendo. Si no arriesgas, muchas veces no das el salto”, detalló.

Diego Rivarola se mantuvo fiel a Universidad de Chile y no jugó por Colo Colo.

La proyección de Diego Rivarola

En la simulación, el crack nacido en Mendoza avizoraba una buena estadía en Macul. Y es que el tiempo demostró que el equipo que conformaron los albos para la temporada 2006 fue histórico.

“Siento que esas decisiones fueron buenas. Creo que me hubiera ido bien en Colo Colo, porque fue un equipo que ganó todo y que tenía tremendos jugadores. Claramente me hubiera ido bien, no me cabe la menor duda”, lanzó.

“Además, era un buen momento mío. Yo terminé jugando en la U dos finales. Saliendo campeón y perdiendo una final, saliendo goleador de la U, claro protagonista. Me hubiera ido bien”, cerró.