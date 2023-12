Diego Rivarola y su particular comparación por el futuro incierto de Pellegrino en la U: "A mí Sampaoli no me quería, pero..."

Universidad de Chile en esta jornada disputará un duelo crucial ante Cobresal para alimentar su sueño de poder llegar a la Copa Sudamericana, la cuál sin duda será un gran desafío para el conjunto que comanda hoy Mauricio Pellegrino, quien podría estar viviendo sus últimos momentos en la banca de la U.

Sobre lo que es el incierto futuro de Pellegrino como DT en los ‘Azules’, un histórico del club como lo es Diego Rivarola tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió a la mala decisión que ha tomado la U en no informarle al entrenador si continuará o no en el club.

“¿Tú como club porque no podrías decirle a un entrenador dos partidos antes que no podrás seguir en el club?… yo no pienso eso, no se me cruza en la cabeza, yo entro al partido y si el técnico está o no está, yo quiero ganar por mi camiseta, por mis hinchas”, comenzó señalando Rivarola.

Sosteniendo su explicación, Rivarola puso un caso suyo como un gran ejemplo para esta situación, en la que recordó lo que fue su período con Jorge Sampaoli como DT, quien no lo tenía muy considerado en la U, pero cuándo le tocaba saltar a la cancha, dejaba todo por el bien del club.

“A mí (Jorge) Sampaoli no me quería, pero cuando quería entrar, le quería ganar a todos los partidos y quería hacer goles, no por eso se va para atrás”, declaró en ESPN.

Finalmente, Rivarola explicó que encuentra insólito el motivo de los clubes para dejar en incertidumbre lo que son los procesos de los entrenadores hasta finalizar una temporada.

“Cuando un técnico es campeón dos fechas o tres fechas antes, ya le renuevan antes, entonces ¿por qué ahí sí? ¿por salir campeón?...”, concluyó.

