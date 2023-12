Matías Zaldivia se empapa de sangre azul y da a conocer su canción favorita de la hinchada de la U: "Me gusta..."

Universidad de Chile ha logrado dejar atrás lo que han sido los malos y sufridos años anteriores, en la que los ‘Azules’ tuvieron que pelear hasta el final del torneo el poder permanecer en primera, algo que para este 2023 dejaron en el pasado hace unas fechas y hoy, el ‘Romántico Viajero’ sueña con poder volver a una competencia internacional.

Todo esto ha sido producido gracias a un gran momento que tuvo el conjunto ‘Laico’ en esta temporada, en la que uno de sus grandes valores ha sido el defensor, Matías Zaldivia, quien llegó para este 2023 a vestir la camiseta azul y se consolidó de la mejor manera dentro del equipo.

En los últimos días, el zaguero conversó de todo en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que narró como se fue dando su relación con el hincha de la U tras lo que fue su anterior paso por Colo Colo y confesó en que momento sintió que se ganó la aprobación del fanático del ‘Romántico Viajero’.

“Yo creo que el punto de quiebre fue el clásico en el Monumental, ese para mí era un partido super importante, era de las primeras fechas, si bien no hicimos el partido que nosotros queríamos, en lo personal siento que me fue bien. Siento que ese partido me hizo ganarme un poquito a la gente”, comenzó señalando Zaldivia.

Zaldivia en el clásico ante Colo Colo en el Monumental | FOTO: Photosport

Entrado en un terreno más cómodo de esta entrevista, el ‘Mati’ fue consultado sobre cuál es su canción favorita de la barra de la Universidad de Chile, en la que ni lo pensó y señaló: “te alentaré aunque vayas perdiendo”.

Finalmente, Zaldivia fue consultado sobre un hipotético caso de a que jugador le entregaría la labor de patear un penal importante, en la que se inclinó por su compañero y amigo, Leandro Fernández.

“Se lo damos a Leandro Fernández y patea con las dos piernas aparte”, cerró.

¿Cuántos partidos oficiales ha jugado Matías Zaldivia con la Universidad de Chile?

El defensor nacionalizado chileno ha disputado 24 partidos con la camiseta de la Universidad de Chile en este 2023, en la que anotó un gol (Chimbarongo por Copa Chile) y se anotó con una asistencia (Curicó por torneo nacional).