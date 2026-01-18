Una tragedia gigantesca es la que se vive hoy en día en el sur de nuestro país, especificamente en la Región del BioBío, con lo que han sido los vorazes incendios forestales, que han azotado a diversas localidades.

Una de las ciudades más damnificadas ha sido la de Penco, comuna que terminó siendo arrasada en gran parte por las llamas, las que no dieron tregua en ningún momento de la madrugada, generando daños incalcuables para toda la gente.

Dentro de las varias familias que han sido damnificadas por este catástrofe, hay un jugador de la Universidad de Chile que forma parte de estas y que fue un gran danminficado con este incendio.

Se trata del juvenil, Franco Cáceres, que pertenece a la Universidad de Chile y hace unos días fue traspasado a Deportes Concepción para lo que es la temporada 2026.

Franco Cáceres sufre por esta tragedia | Foto: Instagram

Así lo señaló el sitio de La Magia Azul, quien informó sobre esta lamentable situación que tiene como involucrado al jugador de la Universidad de Chile, quien perdió su domicilio tras este feroz incendio.

Ante esta dramática situación, el jugador azul junto a su familia buscan sobreponerse a lo que es esta catástrofe que los azotó y esperan por ayuda ante este duro momento, en la que dieron a conocer sus cuentas para poder depositar.

La cuentas para aportar a Franco Cáceres