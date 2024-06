Universidad de Chile sorprendió con el despido de Mauricio Hernández. El histórico kinesiólogo dejó el club tras 18 años y generó la conmoción de quiénes trabajaron con él en el club. Uno de ellos fue un entrenador que alcanzó la gloria en 2004.

Para Héctor Pinto, no se puede entender la salida del integrante del cuerpo médico de la U. Lamentó que haya dejado la institución, porque lo dejaba todo en su labor. No fue un simple funcionario que pasó el Centro Deportivo Azul, también fue guía de sus pares.

“Me sorprende mucho. Era tremendo profesional, lo conozco mucho. En el club ha hecho muchísimo. A lo mejor hay malos entendidos, pero no sé qué pasó ahí. La verdad es que estoy muy sorprendido”, comenzó indicando a BOLAVIP CHILE.

“Se sacrificó, entregó, trabajo y educó a otra gente. Es un profesional íntegro. La U no puede prescindir de este tipo de gente, porque lleva la camiseta puestísima. Qué más que tener personas que quieran así a la U”, expresó.

Héctor Pinto lamentó la salida del kinesiólogo de Universidad de Chile.

Espera la explicación de Universidad de Chile

Debido a que se desconoce la razón del despido del kinesiólogo, el referente de la U pidió una explicación. Cabe destacar que el cuerpo médico vivió una confusa situación en el caso Ignacio Tapia. En tal ocasión, se le ocultó a Gustavo Álvarez que el zaguero estaba lesionado antes de enfrentar a la UC.

“Yo creo que es una equivocación pero muy grande. No sé si quieren dar alguna señal sobre algo, pero no me parece justo por todo lo que le ha entregado Mauricio a la U”, cerró.

Cuándo juega la U

El siguiente partido de Universidad de Chile será ante Municipal Puente Alto. Se jugará el lunes 17 de junio, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional.