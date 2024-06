El adiestrador del equipo de la Primera B no quedó para nada contento con la rápida partida del canterano de Universidad de Chile.

El plantel de Universidad de Chile regresó a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul (CDA) y una de las grandes novedades que se pudieron ver en el recinto deportivo de la comuna de La Cisterna fue el regreso de Cristóbal Muñoz.

El atacante que estuvo a préstamo en Deportes Santa Cruz y que convirtió cuatro goles en su préstamo en el cuadro de la Región de O’Higgins será uno de los “refuerzos” que tendrá Gustavo Álvarez de cara a la segunda rueda.

Es por esto que el canterano azul ahora tendrá que pelear un puesto de titular con Cristián Chorri Palacios, Luciano Pons y Nicolás Guerra.

Muñoz vistiendo la camiseta de la U | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

HERNÁN PEÑA LE MANDA UN POTENTE RECADO A LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Si hay alguien que no quedó del todo contento con la partida de Muñoz de los Albiazules es Hernán Peña, su ex director técnico, que pudo aprovechar en poco tiempo las cualidades del ariete.

“Ayer hablé con Jaime (Torres), el gerente, y me dijo que era un préstamo abierto. Como lo estaba cancelando la U, existía la posibilidad de volver a mitad de año, así que ahora la están ocupando”, arrancó diciendo en AS Chile.

Agregando que “a mí me avisaron el domingo y hablé con Cristóbal. Lo llamó el técnico, lo llamaron los dirigentes, y él me dijo que estaba entre la espalda y la pared, porque al final tenía que volver debido a la petición del club. Si no lo hacía, podía tener un castigo a final de año… Para mí, creo que fue muy apresurado. Recién se estaba abriendo al medio y lo estaba haciendo bien”.

“Ojalá que tenga esa oportunidad, que eso es lo único que uno pretende y quiere de un jugador que para nosotros era valioso. Ojalá que pueda jugar, porque así se lo presentaron… Pero igual uno sabe que en los equipos grandes siempre hay jerarquías que están sobre los chicos”, complementó el estratega.

Finalmente, el exjugador que llevó al club laico de vuelta a Primera en 1989 lanzó una última crítica a la U. “Desde mi lado más formativo, estoy feliz por él y por su vuelta, pero fue muy anticipada. Deberían haberlo dejado desarrollarse un poco más. Creo que ahí también hubiesen tenido a otro Cristóbal de vuelta, pero es así…”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será contra Municipal Puente Alto por Copa Chile. Se jugará el lunes 17 de junio, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional.