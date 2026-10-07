Duro mensaje de Marcelo Díaz tras caída de la U en Antofagasta: “Te pasan factura…”

El capitán de la U fue categórico tras la dura derrota azul en Copa Chile: "Hicimos un mal partido", reconoció.

Universidad de Chile sufrió un duro golpe en su visita a Deportes Antofagasta. Los azules cayeron por 2-0 en el Estadio Calvo y Bascuñán, por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile, y quedaron con una complicada tarea de cara a la revancha.

Bastián Tapia y José Bandez fueron los encargados de marcar para los ‘pumas’, quienes aprovecharon dos desconcentraciones de la U para sacar una importante ventaja en la llave.

La U necesita dos goles para emparejar la serie ante Antofagasta (Photosport).

Tras el encuentro, el capitán azul, Marcelo Díaz, realizó una dura autocrítica: “No hay que buscar excusas; hicimos un mal partido, no podemos decir otra cosa. El rival aprovechó las dos ocasiones que tuvo, no hay nada más que decir”, señaló a TNT Sports.

El mediocampista también apuntó directamente a los errores que permitieron los goles del conjunto nortino. “Esto es fútbol, y lamentablemente te desconcentras un segundo, o cinco minutos como fue en este caso, y te pasan factura. Ellos lo hicieron, marcaron dos goles y tienen una ventaja en esta llave, que va a estar muy linda en Santiago”, afirmó.

La revancha se disputará el próximo miércoles 21 de octubre, en horario y estadio aún por definir. Universidad de Chile deberá remontar dos goles de diferencia para evitar la eliminación y mantener con vida su objetivo de avanzar a las semifinales de la Copa Chile.