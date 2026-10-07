Universidad de Chile conoce su castigo tras incidentes en Concepción: esta fue la sorpresiva sanción

Universidad de Chile recibió en las últimas horas una dura sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP debido a los incidentes protagonizados por sus hinchas en el partido ante Universidad de Concepción.

En lo que fue la derrota de los ‘Azules’ por 2-1 ante el ‘Campanil’ el pasado 30 de agosto en el Estadio Ester Roa Rebolledo en el Campeoanto Nacional, los hinchas de la U fueron denunciados tras una importante cantidad de pirotecnia, bombas de ruidos y bengalas.

Esta situación, sin duda que fue denunciada por el juez del partido, Diego Flores, quien puntualizó dentro de su informe lo que fueron estos incidentes, ya que produjo la detención del partido ante la peligrosidad de la utilización de estos elementos.

Semanas después de lo que fue esta situación, desde el Tribunal de Disciplina en las últimas horas dieron a conocer la sanción para los hinchas de la Universidad de Chile tras estos incidentes.

Los hinchas de la U recibieron sanción | Foto: Photosport

La sanción del Tribunal a los hinchas de la U

En las últimas horas, desde la ANFP dieron a conocer la sanción del Tribunal de Disciplina, en la que informaron que los 5.001 fanáticos de la Universidad de Chile que dijeron presente en aquel partido, tendrán prohibido el ingreso al próximo partido que dispute la U por el torneo nacional.

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De esta forma, los 5.001 fanáticos que dijeron presente en Concepción, no podrán decir presente en el duelo ante Ñublense de Chillán en Rancagua, en la que cumplirán su partido de castigo ante estos incidentes.

Esta situación podría postergarse, si es que desde la Universidad de Chile toman cartas en el asunto y ejecutan su apelación, lo que haría que estos 5.001 fanáticos, puedan quedar fuera del próximo partido ante Everton de Viña del Mar, el que sería en el Estadio Nacional.

Si bien los incidentes fueron producidos por los hinchas de la Universidad de Chile, Universidad de Concepción no la sacó para nada barata, ya que también fue sancionado por parte del Tribunal de Disciplina, en la que lo castigó con una multa de 15 UF.