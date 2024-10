El delantero de la Selección Chilena y el Atlético Mineiro fue consultado sobre un posible fichaje en los azules. No lo descartó.

Eduardo Vargas deberá definir su futuro. El jugador no continuará en Atlético Mineiro y los rumores sobre un eventual retorno a Universidad de Chile cada vez son más fuertes.

Es por ello que fue consultado por la posibilidad de volver al club que lo llevó a la fama. ¿Tendrá un segundo ciclo en el conjunto que lleva tatuado en su piel? Se mantiene en incertidumbre

Tras el duelo entre el Atlético Mineiro y Vasco da Gama por Copa de Brasil, le realizaron la pregunta del millón al histórico seleccionado chileno. Jugó al misterio.

Según declaraciones publicadas por AS CHILE, el oriundo de Renca fue cauto y lanzó entre risas: “¿Volver a la U? No sé, no sé, hay que ver”.

Al menos, no le cerró las puertas. Y es que termina contrato con el cuadro brasileño en diciembre de 2024 y es un hecho que no continuará. No habrá extensión de vínculo.

Ante ello, Universidad de Chile está al asecho. Ya logró el retorno de Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, por lo que la vuelta del goleador de la mítica Copa Sudamericana 2011 puede ser el siguiente paso.

¿Se llegará a un acuerdo? Todo deberá ser resuelto por la directiva azul y la agencia del jugador en los próximos meses. Hay una importante atracción para el atacante: jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

El tema a discutir será lo económico, aunque en términos estrictos, solo el salario del jugador y posibles acuerdos de premios. Y es que al terminar contrato en Brasil, será jugador libre en enero de 2025.

Eduardo Vargas concluye su contrato con Atlético Mineiro. ¿Volverá a Universidad de Chile?

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente duelo de los azules será contra Ñublense por la fecha 29 del torneo nacional. ¿Cuándo se jugará? La ANFP no ha liberado la programación oficial para tal compromiso.

Y es que los azules deberán jugar en simultáneo con Colo Colo, ya que ambos luchan por el título. Solo hay certeza de que será el fin de semana del 3 de noviembre y los azules viajarán a Chillán. Serán visita.