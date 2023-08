Este sábado, Universidad de Chile recibe a Colo Colo en el Estadio Santa Laura en la edición 194 del Superclásico de nuestro fútbol y que marca los diez años que los azules llevan sin vencer a su tradicional rival.

A eso agregar, que el equipo que dirige Mauricio Pellegrino no viene bien, son seis partidos sin ganar y con un técnico argentino que viene bastante cuestionado.

Bolavip Chile dialogó con el ex delantero, Marco Olea, quien espera que en este partido, sea la recuperación de los azules. “Expectante, los clásicos son diferentes y puede ser que sea el repunte de la U. En otros campeonatos, Colo Colo ha venido mejor y al final se tornan clásicos fomes, pero se han igualado”, manifestó el recordado Caballero del Gol.

Desde luego, el compromiso marcará el reencuentro de los jugadores con sus hinchas y para el ex goleador, eso es fundamental considerando que de por sí, estos partidos se mueven por temas emocionales diferentes.

“La idea es que a la U en general, hicieran un buen partido, más allá del resultado. Primero porque ayuda en lo psicológico y luego en el juego, pero como hincha y como jugador, es un partido donde las hormonas se mueven diferente y más aún, que los jugadores vuelven a estar con su gente”, aseveró el Corbata.

“La partida de Darío Osorio no la veo como una baja para la U”

También es tema obligado la partida de Darío Osorio al fútbol danés y lo que implica su adiós en víspera de un duelo como es el que viene el fin de semana. Olea enfatizó que si bien no lo ve como una gran falta dentro del plantel, de todos modos siente que debió mantenerse un tiempo más en la U.

“La partida de Darío Osorio no la miro como una gran baja. Uno siempre se pone contento por jugadores que se van, pero creo que debió quedarse, jugar cosas importantes en la U y todo eso. Pero solo desearle suerte, aunque me sorprendió a la liga a la cual se va, es un jugador para estar en otro lado”, aclaró el ex atacante.

Al cierre, recalcó que los jugadores que podrían reemplazar al oriundo de Hijuelas mostrarán todas sus ganas en este partido. “Desde luego, que con la partida en Osorio en la previa de un clásico, afecta un poco en lo mental, pero por lo que había mostrado en los últimos partidos, tiene reemplazante. La gente que está afuera, siempre está esperando la opción y creo que se la van a jugar en un clásico”, concluyó Olea.

La importancia del público en la U puede ser factor, reconoce Marco Olea (Photosport)

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?

Ahora los azules, aguardan por su próximo compromiso, nada más ni nada menos que el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, duelo válido por la vigesimotercera fecha del certamen.

El duelo mayor de nuestro balompié – que será el 194 entre ambos por primera división – se jugará el sábado 2 de septiembre de 2023 a las 15 horas en el Estadio Santa Laura.