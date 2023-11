En Universidad de Chile solo se piensa en una cosa y es poder alcanzar un cupo en la Copa Sudamericana el próximo año y volver así, al concierto internacional luego de tres años sin participaciones.

Pero en el medio y con la urgencia de sumar puntos, está medirse ante el cuadro de Cobresal en el Estadio El Cobre de Salvador, líder de la competencia y que pelea la opción de obtener el título de campeón.

Sin embargo, en eso está el tema del sublíder, que es nada más ni nada menos que Colo Colo, quienes tiene dos puntos menos que el conjunto minero y mucho se habla que la U no debiera dar una mano a su eterno rival.

Bolavip Chile conversó con un histórico de la U, Héctor Hoffens y tuvo palabras para lo que se comenta en relación a que los azules debiesen perder ante el equipo que dirige Gustavo Huerta. De plano, rechaza cualquier intención que un deportista desee salir a la cancha a querer perder un partido.

“Cada jugador tiene ganas de ganar, es complicado ir para atrás. Siempre son especulaciones, pero la campaña de Cobresal es maravillosa por algo van punteros y allá, para la U, es complicado”, reconoció el Chico Hoffens.

Además, recordó que siempre el conjunto cuprífero asoma en las instancias importantes y trascendentales en la historia azul y recordó dos episodios pasados. “Varios hitos han marcado a Cobresal con la U. Nos fuimos al descenso y fuimos campeones después de 25 años ante ellos“, apuntó.

Situaciones que molestan a Hoffens

Desde luego, algunos aspectos incomodan a la otrora figura azul y eso va enmarcado sobre el plantel que se conforma para el año venidero y sobre quién lo está armando en concreto. A su vez, reconoció que la campaña azul es buena por haberse salvado del descenso.

“Ya la U con el hecho de haberse salvado es una buena campaña, a pesar que en el papel no es buena. Pero la U debe mejorar, no puede un gerente deportivo estar armando un plantel cuando no hay un entrenador. Eso es grave”, concluyó Hoffens.

Hoffens mostró su molestia por el hecho que Manuel Mayo quiera armar un plantel sin saber quién será el DT (Archivo)

¿Cuándo juegan Cobresal y Universidad de Chile?

Mineros y azules se verán las caras en el estadio El Cobre de El Salvador el próximo domingo 3 de diciembre a las 18:00.