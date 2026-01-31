El inicio de la Liga de Primera 2026 quedó rápidamente empañado por hechos que volvieron a encender las alarmas en el fútbol chileno. Los incidentes ocurridos durante el duelo entre Universidad de Chile y Audax Italiano pusieron en el centro del debate la seguridad en los estadios y el rol de las barras bravas.

El lanzamiento de bengalas y los desmanes registrados en el Estadio Nacional obligaron a detener durante algunos minutos el encuentro y a desalojar un sector del recinto, generando preocupación tanto en las autoridades como en los hinchas que asistieron junto a sus familias al estreno del campeonato.

Frente a este escenario, la problemática trascendió el ámbito deportivo y provocó una reacción inmediata desde la ANFP, que utilizó el episodio para reforzar su postura respecto a la urgencia de implementar medidas estructurales que permitan erradicar la violencia en los espectáculos futbolísticos.

Cuatro fueron los detenidos producto de los incidentes en el Estadio Nacional | FOTO: Luis Quinteros/Photosport

La declaración pública de la ANFP a los incidentes en U. de Chile vs. Audax

A través de una declaración oficial, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) rechazó y condenó enérgicamente los hechos de violencia ocurridos durante el partido entre los azules y los itálicos.

“Han sido insistentes los llamados que la ANFP ha manifestado en diversas instancias para levantar mesas de trabajo permanentes que nos permitan frenar la violencia asociada a las barras bravas del fútbol”, señaló el organismo.

“Hoy es necesario insistir y perseverar en buscar todas las soluciones que estén a nuestro alcance. Este es el momento para que el Registro Nacional de Hinchas sea ley de la República. No podemos esperar más”, agregó.

Finalmente, la institución presidida por Pablo Milad declaró que “la violencia, la delincuencia y el crimen organizado no le pueden ganar al fútbol ni al Estado de Derecho. Es tarea de todos hacer de nuestros espectáculos un evento para la familia”

En síntesis…

Los graves incidentes registrados en el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano provocaron una dura reacción de la ANFP, que condenó los actos vandálicos y alertó sobre la crisis de seguridad que atraviesa el fútbol chileno.