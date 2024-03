Este miércoles, Universidad de Chile visitará a Deportes Chimbarongo como invitado a La Noche Verde del Mimbre en duelo a disputarse en la ciudad de San Fernando.

Y como es sabido, los azules irán con un equipo juvenil, es decir, básicamente de la categoría de proyección liderada por Agustín Arce Melli, Cristóbal Muñoz (el único “adulto”) e Ignacio Vásquez, quienes forman parte del equipo de Gustavo Álvarez.

Del resto del equipo titular, hay un jugador especial y que se trata de Vicente Alfaro, lateral del equipo de proyección que tendrá la oportunidad de ir desde el arranque en los azules.

No obstante y averiguando un poco más, BOLAVIP CHILE dio con un hecho muy puntual de Vicente, ya que resulta ser sobrino de Rodrigo Chamuca Barrera, ex delantero de la U, campeón los azules.

Alfaro luciéndose en el equipo de proyección durante este 2024 (Instagram)

La linda experiencia que vivió Vicente Álfaro

Pero ser pariente de un ex crack azul no es solo lo más trascendente en la vida del oriundo de Batuco, si no también, una linda experiencia que vivió durante la pasada Copa del Mundo de Rusia 2018.

Él junto a Flavio Moya, a préstamo en Ñublense, representaron a la U en dicho certamen planetario, cuando jóvenes y niños de todo el mundo, participaron de un campeonato en Francia y luego vivieron la experiencia de estar en el mundial.

¿Cuándo vuelve a jugar la U en el Campeonato Nacional?

Este sábado 16 de marzo a las 18 horas, Universidad de Chile sigue en competencia con la idea de seguir con este arranque prometedor recibiendo a O’Higgins en el Estadio Nacional.

Justamente, ambos equipos marchan en el segundo lugar de la tabla de posiciones con nueve puntos, uno menos que el líder Deportes Iquique.