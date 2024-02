El arranque de la Universidad de Chile en lo que fue su pretemporada, a lo menos, fue un tanto esperanzador. Bajo la tutela del nuevo entrenador, Gustavo Álvarez, crece la esperanza respecto a lo que viene para este 2024.

Y es que la idea del pueblo azul es superar los magros años vividos en las últimas temporadas donde incluso, el peligro de descender estuvo muy latente y la incertidumbre anímica de los hinchas, estaba muy mal.

Sin embargo, ahora en este año, hay ilusión de volver a pelear en la parte alta de la tabla y para eso, la dirigencia confió en el entrenador argentino, quien viene de salir campeón con Huachipato la temporada pasada.

Y de alguna manera, sin buscar un símil, Álvarez tiene cosas de Jorge Sampaoli, quizás el más exitoso técnico no solo en la historia de la U, si no del fútbol chileno en su totalidad.

Las similitudes de Gustavo Álvarez con Jorge Sampaoli

Según información recogida por BOLAVIP CHILE, el técnico Gustavo Álvarez realiza sus entrenamientos un tanto similar a lo que hacía el casildense y para eso, requiere de un grupo de sparrings.

¿Qué se hace en la ocasión? Sampaoli tenía una metodología muy particular. Los sparrings realizaban los trabajos bajo las órdenes del PF Jorge Desio, mientras el primer equipo observaba atentamente esos movimientos y después con el aprendizaje, tenían que llevarlos a cabo en la práctica.

Es decir, no solo se trataba de algo futbolístico de once contra once que si bien también se realizaba, la labor de los más jóvenes era integral en beneficio del plantel de honor. Nombres como el de Ángelo Henríquez, Igor Lichnovsky, Leonardo Valencia y Sebastián Martínez, entre otros, resaltaban en aquellos trabajos.

Ahora, Álvarez requiere de futbolistas, puntualmente de aquellos del equipo de proyección y que no serán requeridos para el partido correspondiente de su categoría y su función es bien puntual.

Trabajos de presión, generar salidas y por cierto, el enfrentamiento, son algunos de los aspectos que emplea el ex estratega de Huachipato con los del fútbol formativo y el primer equipo, para luego llevarlos a cabo en cancha.

Diferencias, similitudes, cada uno decide. Lo concreto, es que Gustavo Álvarez también maneja sus metodologías al detalle y espera así, llegar al éxito con la U.

El trabajo en la era Sampaoli vs el trabajo en la era Álvarez (Prensa UCH)

¿Cuáles son los partidos de la U en la tercera y cuarta fecha?

En ese bloque, la U se deberá estrenar como equipo visitante y en ambas jornadas, saldrá de su localía. En la tercera fecha visitará a Deportes Copiapó y en la cuarta el Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Monumental.