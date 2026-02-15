En la Universidad de Chile se dejaron ver una importante salida de jugadores tras lo que fue el cierre de la temporada 2025, en el que uno de los jugadores que dejó la institución fue el atacante argentino, Rodrigo Contreras.

El ‘Tucu’ llegaba desde Everton de Viña del Mar como una de las grandes cartas de gol para la U en el 2025, pero lamentablemente para su deseo, nunca pudo terminar de consolidarse en el ‘Romántico Viajero’.

Es por esto que desde el club decidieron no hacer uso de su opción de compra y para este 2026, el delantero argentino se sumó a otro desafío para su carrera, en la que se trasnformó en nuevo jugador del Millonarios de Colombia.

Dentro de lo que ha sido este inicio de año, el ex atacante de la U ha podido mostrar un tremendo rendimiento personal en el conjunto colombiano, en donde hoy recibe todos los elogios por parte de los fanáticos de su equipo.

Contreras anotó en Colombia | Foto: Instagram

Para lo que fue la séptima fecha del fútbol colombiano, Contreras hizo noticia tras anotar uno de los goles de su equipo para lo que fue el triunfo de Millonarios por 2-1 ante Llaneros.

Tras lo que fue su positiva actuación, el ex Universidad de Chile se llenó de elogios por parte de los hinchas de Millonarios, quienes están enamorados del ‘Tucu’ por lo que ha sido su gran rendimiento en el equipo.

“Rodrigo Contreras es el mejor refuerzo en muchos años de Millonarios”, señaló uno de sus fanáticos en su cuenta de ‘X’.

“Rodrigo Contreras sigue ganándose el corazón del hincha: movilidad, sacrificio y presencia en el área”, replicó otro hincha.

En Síntesis