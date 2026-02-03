El delantero argentino, Rodrigo Contreras vive una nueva experiencia en el extranjero tras haber partido de la Universidad de Chile a finales del 2025, tras la decisión del club en no hacer uso de la opción de compra del atacante.

En este 2026, el ‘Tucu’ llegó al fútbol colombiano para defender la camiseta del Millonarios de dicho país para esta temporada, en la que espera tener un buen año para consolidarse en dicho país.

Lamentablemente, el ex U. de Chile no ha podido tener un buen inicio junto a su equipo, en la que si bien el argentino se ha hecho sentir con goles, en donde en sus primeros cuatro duelos ha anotado dos goles, su club no ha sabido de triunfos y solo ha sumado un punto de doce posibles.

En la reciente fecha de fútbol colombiano, Rodrigo Contreras hizo noticia y todo esto tras lo que fue un increíble fallo que tuvo debajo del arco, en la que de una forma inexplicable malogró una opción de gol clara para su equipo, en lo que fue la igualdad sin goles entre Millonarios e Independiente de Medellín.

VIDEO: REVISA EL INCREÍBLE FALLO DE RODRIGO CONTRERAS