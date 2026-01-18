En esta jornada se dio a conocer la suspensión del duelo entre Universidad de Chile y Racing Club tras la emergencia que existe en Concepción por los incendios forestales que afectan a la región.

Tras esto, el entrenador Francisco Meneghini conversó con La Magia Azul en esta jornada y antes de emprender viaje a Santiago, el DT se expresó a lo que es la suspensión de este partido, decisión que entiende por completo.

“En este momento el foco es la gente, la región, que está sufriendo una tragedia, lamentamos ver las imágenes, ya ayer cuando llegamos y hoy a la mañana”, parte señalando Meneghini.

Siguiendo en aquello, ‘Paqui’ indica que hoy lo de la Universidad de Chile pasa a segundo plano y que hoy el gran foco es poder ayudar a la gente que está sufriendo de esta dura situación con los incendios.

El incendio en la región del BioBío es la gran prioridad de la región | Foto: ATON

“Lo nuestro pasa a segundo plano, el foco es ponerse a disposición de lo que se pueda ayudar, quizás no es mucho lo que se pueda hacer, más que tener respeto por la gente que está sufriendo, ya después veremos nuestra preparación”, declara.

Finalmente, Meneghini dio luces de lo que hará la Univerisdad de Chile en su vuelta a la capital, en la que indica que en su llegada verá que será de la próxima semana de prepración en este pretemporada.

“Es regresar a Santiago, respetar el dolor de la gente que está sufriendo y nosotros ver después en Santiago como sigue la preparación, es respetar el momento de la gente que hoy lo pasa mal”, cerró.