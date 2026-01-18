Universidad de Chile tiene previsto un amistoso para este domingo 18 de enero en el Estadio Ester Roa de Concepción, donde el rival sería nada más ni nada menos que Racing Club de Argentina dirigido por Gustavo Costas.

Más allá de que los equipos se encuentran en la Región del Biobío y ayer dieron una conferencia de prensa pre partido, el compromiso no se podrá llevar a cabo por los incendios forestales que rodean la ciudad.

Suspendido la U vs Racing. | Foto: Photosport

Según pudo constatar Bolavip Chile desde Concepción, las autoridades regionales ya informaron a ambos equipos que el partido no se podrá llevar a cabo ya que todos los recursos y personal de Carabineros estarán enfocados a controlar las llamas.

Cabe recordar que el incendio forestal se propagó de manera muy rápida en el día de ayer y, para hoy en la madrugada, estaba incontrolable en poblados como Penco o Lirquén que han sufrido con las incesantes llamas.

Así las cosas, Universidad de Chile y Francisco ‘Paqui’ Meneghini tendrán que seguir esperando para tener su debut en la temporada 2026, el cual de momento sería la próxima semana ante Universitario de Perú en la capital peruana.

En síntesis

El amistoso entre Universidad de Chile y Racing Club fue suspendido por incendios forestales.

Las autoridades de la Región del Biobío priorizaron el despliegue de Carabineros ante las llamas.