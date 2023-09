Minuto 29′ del primer tiempo, Colo Colo vencía por un tanto a cero a Universidad de Chile y desde un córner servido por Leandro Fernández, Ignacio Tapia conecta de cabeza para marcar la igualdad definitiva en el Superclásico.

Un hecho bastante especial, no solo para el equipo, si no para el futbolista proveniente desde Huachipato y que desde luego, es un desahogo para él, tras los sucesivos cuestionamientos a su trabajo desde que llegó a la U.

Pero esta anotación no es cualquiera, no. Hay que remontarse al 29 de abril de 2012, para ahí encontrar la última vez en que un defensor, anotó un gol en un duelo ante los albos.

Sí, los azules lo recuerdan. En aquella tarde, los azules golearon a su tradicional rival por cinco tantos a cero donde tres de aquellas concreciones, fueron anotadas por defensores.

Matías Rodríguez en dos ocasiones e Igor Lichnovsky, dieron rienda suelta a unas jornadas más brillantes en la historia del Romántico Viajero y que hasta el día de hoy, se atesora con mucho cariño entre los seguidores del Bulla.

¿Cuántos goles ha anotado Ignacio Tapia en la U?

En su segunda temporada en Universidad de Chile, el central Ignacio Tapia ha tenido que esperar bastante su oportunidad desde el banco de suplentes. Matías Zaldivia, Nery Domínguez y Luis Casanova, parecen estar inamovibles en el fondo azul.

No obstante, el ex Huachipato tuvo su gran premio este sábado ante Colo Colo, no solo por anotar el tanto de la U, si no porque es el primer gol que registra con la camiseta de los azules. Quedará en la memoria.