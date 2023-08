Toda actividad que sirva para concientizar y bajar los decibeles en la previa de un nuevo Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, desde luego que ayuda y si es con sus protagonistas, mejor aún.

Es lo que ocurrió durante la jornada de este jueves, en el marco del evento “No más Violencia” organizado por Adidas, acto que se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico y Comercial en la comuna de Recoleta y que tuvo como grandes participantes a Diego Rivarola y Nicolás Guerra por la U y a Esteban Paredes junto a Brayan Cortés por los albos.

Aprovechando la instancia donde se buscó la sana convivencia entre futbolistas de las escuadras más populares del país, se realizó un encuentro de tenis fútbol e el cual, no se realizó el Superclásico, si no más bien los ex cracks versus los futbolistas vigentes.

Es decir, Diego Rivarola junto a Esteban Paredes como en sus viejos tiempos en Santiago Morning, ante el portero colocolino y el atacante del Bulla y como muchos esperaban, los “viejitos” se impusieron con un tanteador de cinco a cuatro.

Al menos, sirve para relajar los ánimos en la antesala de un partido sumamente importante entre los universitarios y el cacique.

¿Cuándo y dónde se jugará el Superclásico del fútbol nacional entre Universidad de Chile y Colo Colo?

Este compromiso será el 194 entre azules y albos por primera división. El partido se llevará a cabo en el Estadio Santa Laura, el próximo sábado 2 de septiembre a las 15 horas.

¿Cuántos goles anotaron Esteban Paredes y Diego Rivarola en Superclásicos?

El reciente retirado atacante se inscribe junto a Carlos Campos, como los máximos anotadores en la historia de este importante partido, con 16 goles.

Por su parte, Goku se anotó con siete conquistas ante su clásico rival siendo las más recordadas la del año 2001 en Macul cuando se colgó de la reja en su celebración y en la temporada 2011, cuando en los últimos minutos anotó de cabeza para el triunfo por dos tantos a uno.