Universidad de Chile ya comienza a prepararse con todo para lo que será un duelo clave dentro del Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ se deben ver las caras ante Colo Colo en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno en el Estadio Nacional.

Sobre este compromiso, el periodista nacional, Francisco Eguiluzcomentó en el programa ‘Todo es Cancha’ su idea de reemplazo ante la posible ausencia de Cristián Palacios en la U, en la que pide a Leandro Fernández como el ‘9’ antes que Luciano Pons.

“Porque Colo Colo con el tipo de central que tiene y el tipo de centrales que va a jugar el clásico, es muy atacable a la banda de los centrales y yo creo que Pons no es mucho de atacar los espacios, es muy de pelear, de ir arriba, de molestar”.

“Pero si tu vas a buscar a Colo Colo, como yo creo que hay que buscarlo, a la espalda de los centrales y tratando de sacar a uno de esos centrales”, partió señalando Eguiluz.

Armando el tridente azul para el duelo ante Colo Colo, el reconocido relator nacional señala que le gustaría ver en cancha a Ignacio Vásquez, Leandro Fernández y Maximiliano Guerrero en el frente del ataque, en la que sienten que podrían generarle muchos problemas a su rival.

Eguiluz propone a Fernández como nueve | Foto: Photosport

“Yo me la juego con Vásquez además, porque si creo que va estar Isla en Colo Colo, yo prefiero alguien que preocupe al ‘Huaso’ Isla de verdad y aproveche la espalda de Isla y creo que este muchacho con la velocidad y valentía que tiene, la aprovecha, más que alguien que vaya y juegue hacia adentro y se juegue la personal como lo hace Fernández”, profundizó.

Finalmente, Eguiluz remarca nuevamente en su idea de ubicar a Leandro Fernández como centro delantero, en la que siente que puede ser un peligro mucho más constante para la zaga ‘Alba’, algo que siente que no sucedería si está Luciano Pons en el campo.

“Por eso me gusta Fernández más que Pons para este partido de 9, en otro partido te digo que vaya Pons y me da lo mismo, pero acá, ¿Qué tiene Pons?, ¿juego aéreo? se lo comen Amor con Falcón, los dos, ¿tiene velocidad? no tiene velocidad, este (Fernández) si tiene velocidad, tiene remate, si sabe salir del área, la U necesita eso, un jugador un poco más asociado, por eso me la jugaría con Fernández antes que Pons”, finalizó.