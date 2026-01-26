Tras su deslucida actuación ante Universitario en la Noche Crema, en Universidad de Chile pusieron manos a la obra y ya tendrían abrochada la quinta contratación para la temporada 2026.

¿De quién se trata? De Marcelo Morales, lateral que retornará a préstamo con opción de compra al Centro Deportivo Azul tras su opaco paso por el New York Red Bulls, donde solo alcanzó a disputar cinco partidos oficiales y aportar una asistencia.

Cuando estaba todo listo para que el “Shelo” aterrizara en Santiago en las próximas horas, una inesperada situación obligó a reprogramar su itinerario de vuelo a último minuto, según informó La Magia Azul. ¿Qué pasó?

La tormenta en Nueva York no deja viajar a Marcelo Morales a Chile

Lo cierto es que Estados Unidos se ha visto afectado por una fuerte tormenta de nieve que azota a gran parte de la costa este, lo que ha provocado retrasos y cancelaciones de vuelos, incluido el de Morales.

Por esta razón, en el Romántico Viajero han realizado gestiones para que “Bizcochito” arribe a nuestro país este martes y pueda realizarse rápidamente los exámenes médicos de rigor.

Así se encuentra Nueva York en estos momentos | FOTO: Getty Images

Morales regresará a la U con la misión de revalorizarse en el mercado sudamericano, aunque no tendrá una tarea fácil, ya que deberá pelear un puesto de titular con el argentino Felipe Salomoni.

Así, el lateral de 22 años se unirá a la brevedad a los entrenamientos bajo la conducción de Francisco Paqui Meneghini, con el objetivo de ser una alternativa real para el inicio de la Liga de Primera, aportando su experiencia internacional y su conocimiento del medio local.

En síntesis…

Universidad de Chile ya tiene abrochado el regreso de Marcelo Morales como su quinta incorporación para 2026, pero una tormenta de nieve en Nueva York obligó a reprogramar su vuelo.