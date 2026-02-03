Igor Lichnovsky atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera en la Ciudad de México. Luego de ser pieza clave en la defensa que llevó al Club América a conseguir un histórico tricampeonato en la Liga MX, el presente del zaguero chileno cambió drásticamente en este inicio de 2026, marcado por la incertidumbre y la falta de protagonismo.

La rotura de ligamentos cruzados que lo dejó fuera de las canchas durante gran parte de la temporada pasada fue el punto de inflexión. Aunque el defensor ya se encuentra recuperado y entrena con normalidad en Coapa, hoy no aparece como una opción real para sumar minutos en el primer equipo azulcrema.

Igor Lichnovsky lo pasa muy mal en México mientras se encuentra en la órbita de la U.

La situación quedó aún más clara tras las declaraciones de su entrenador, André Jardine, quien fue directo y contundente respecto al futuro del chileno: “Igor hizo un gran trabajo… es un central de selección con grandes virtudes, pero hoy con el equipo que tenemos, es el momento para que busque otro camino”, sentenció el DT del América, marcando prácticamente el final de su ciclo en el club.

El duro drama de Igor Lichnovsky

Este escenario ha derivado en un conflicto que ya superó lo estrictamente deportivo. Lichnovsky no está dispuesto a ceder en las condiciones de su contrato, el cual finaliza recién a mediados de 2027, y que lo posiciona como uno de los futbolistas chilenos mejor pagados en el extranjero.

Actualmente, el defensor percibe cerca de 2 millones de dólares anuales, cifra que ha complicado cualquier negociación para una salida anticipada. De acuerdo al abogado especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares, el costo de rescisión de su vínculo alcanza los 2,5 millones de dólares, monto que el jugador exige recibir íntegramente para quedar en libertad de acción.

En este contexto, las opciones de mercado se han ido cerrando. En el pasado reciente, Lichnovsky rechazó propuestas desde la MLS, además de clubes mexicanos como Necaxa y Pachuca, lo que hoy mantiene a su entorno en una verdadera encrucijada respecto a los próximos pasos a seguir.

Mientras tanto, comienzan a tomar fuerza los rumores de un posible regreso a Universidad de Chile, el club donde se formó. Por ahora, el futuro de Igor Lichnovsky sigue siendo una incógnita, con un presente contractual pesado y una frase de su propio entrenador que parece haber sellado su destino en el América.

DATOS CLAVE