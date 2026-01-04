El regreso de Eduardo Vargas a Universidad de Chile luego de 14 años sigue generando reacciones y análisis en el medio nacional. Uno de los más críticos fue el periodista Romai Ugarte, quien en conversación con BOLAVIP entregó un veredicto claro y sin matices sobre la vuelta del histórico delantero azul.

Para Ugarte, si bien el retorno de Vargas no sorprende, sí cuestiona la forma en que se gestó su regreso tras un sorpresivo paso por Audax Italiano: “No es sorpresa, pero yo no sé por qué pasar por un camino tortuoso para una llegada, no entiendo eso yo. Podría haber sido más fácil, Hubiera llegado antes”.

El periodista comparó esta situación con otros regresos complejos en la historia reciente del club, recordando el caso de ‘Carepato’: “Camino tortuoso, como estas relaciones de amor y odio. Hicieron lo mismo con Marcelo Díaz. Yo no sé qué pasa por sus cabezas muchas veces”.

Eduardo Vargas volvió a Universidad de Chile para reforzar al equipo de Paqui Meneghini. (Foto: U.de Chile)

Más allá de las formas, el comunicador reconoció que ‘Turboman’ es un buen nombre para el plantel azul, destacando además que no ocupa cupo de extranjero. Sin embargo, fue enfático en marcar un límite claro: “De todas maneras es un buen nombre, pero tiene que demostrar ahora sí con todo. No basta con el nombre”.

La exigencia de Romai Ugarte para Eduardo Vargas en Universidad de Chile

En esa línea, el periodista fue aún más categórico respecto a las exigencias que recaen sobre el delantero: “Con el nombre no se gana títulos, con el nombre no se hacen goles. Tiene que demostrar todos los partidos, todas las fechas”.

A su vez, también puso el foco en el contexto deportivo de la U para la temporada 2026, señalando bastante claro el camino para los Azules: “La U tiene un solo objetivo ahora, ganar el campeonato desde la fecha 1. Pero no por decirlo, sino hay que hacerlo”, remarcó.

Finalmente, el mensaje fue directo y sin concesiones: para Romai Ugarte, el regreso de Eduardo Vargas viene acompañado de una responsabilidad máxima. En un club grande como Universidad de Chile, el veredicto es claro: “El objetivo de un equipo grande es ganar el título. Bueno, gánelo. Si no, gracias por todo”.

DATOS CLAVE