Las declaraciones de Arturo Vidal menospreciando el triunfo de Universidad de Chile en el Superclásico colmaron la paciencia de Johnny Herrera. El ídolo azul aseguró que no quería referirse a los comentarios del jugador de Colo Colo, pero finalmente se decantó por enviarle un duro recado. De igual modo, aconsejó no darle mucha bola al King.

En los micrófonos de TNT Sports, el exfutbolista se lanzó contra Arturo Vidal y aseguró que el volante albo sufrirá el haber caído contra la U. Lo quiera o no, entró en la historia como partícipe del plantel que perdió una racha de 23 años sin perder en el Estadio Monumental.

“No le pueden responder a Arturo Vidal, es desgastarse en vano. Para qué, todos sabemos cómo declara y para qué. Cuando pasas cierto punto… como que todo no le importa para que te desgastes”, comenzó asegurando el ídolo de la U.

“Todo está ahí: estadio repleto, todo lo que pasó, previa y post, lo que se ha hablado, la historia. Son cosas que te marcan y este partido, tristemente para él, lo va a marcar. Fue el clásico que Colo Colo perdió y con Arturo Vidal en cancha”, agregó Johnny Herrera.

Colo Colo perdió ante la U con Arturo Vidal en cancha.

Las declaraciones que enojaron a Johnny Herrera

¿Qué fue lo que sacó de quicio al referente azul? Lo expresado por Arturo Vidal tras perder ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental. El jugador de Colo Colo le bajó el peso a caer contra el clásico rival.

“Aparezcan los chunchos, deben estar celebrando todavía(…) Mufa es como mala suerte dicen y me dicen a mí, algunos, los chunchos, porque dije que les íbamos a ganar, pero ellos nacieron con mufa, no han salido campeón nunca”, había indicado a través de su cuenta de Twitch.

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

El próximo partido de Universidad de Chile tras vencer a Colo Colo será contra Chimbarongo. Dicho amistoso se jugará este miércoles 13 de marzo, desde las 18:00 horas, en el Estadio Jorge Silva Valenzuela.